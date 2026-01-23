矢野経済研究所は、キャラクターに関する消費者アンケート調査を実施し、好きなキャラクターの有無や性別・年齢別の割合、好きなキャラクターの印象、好きになった理由などの実態を分析した。ここでは、一部の結果を公表する。その結果、「好きなキャラクターがいる」と回答した割合は、男性・女性ともに「15〜19歳」（男性：72.9％、女性：75.1％）が最も高い結果になった。昨年11月に全国在住の15歳から69歳までの男女5230名（男