今週はずっと寒波の影響が続いています。日本海側の地域では大雪、晴れている太平洋側でも厳しい寒さに見舞われており、今が真冬であることを実感します。けさは全国のおよそ8割である772地点で、最低気温が0℃未満の冬日となりました。東京都心では2日連続で氷点下の冷え込みとなり、けさは‐2.0まで気温が下がっています。日中もほとんどの所で気温が10℃に届かない予想で、極寒が続きそうです。今回の寒波はなかなか手ごわく、