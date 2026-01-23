「デザートシェイク いちご〜とちあいかソース使用〜」モスバーガーを展開するモスフードサービスは、「モスバーガー＆カフェ」で1月28日から、栃木県産の品種とちあいかを使用した「デザートシェイク いちご〜とちあいかソース使用〜」と「練乳いちごみるく〜とちあいか〜」を期間限定で販売する。同社では、多様な立地に適合するためにモスバーガーの多業態化を進めており、特に住宅街や繁華街の立地に対しては、カフェ需要対応