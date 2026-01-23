政府は先ほどの閣議で衆議院を解散することを決めました。【映像】政府が衆議院解散を決定このあと、午後1時から開かれる衆議院本会議で額賀衆院議長が解散詔書を朗読し衆議院は解散されます。衆議院選挙は27日に公示され、2月8日に投開票されます通常国会冒頭での解散は1966年の佐藤栄作内閣以来60年ぶりのことで、異例となる真冬の短期決戦が事実上スタートします。（ANNニュース）