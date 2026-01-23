ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアの全面侵攻からまもなく4年となる中、「行動が必要だ」とヨーロッパの対応を批判しました。【映像】ゼレンスキー大統領の演説ゼレンスキー大統領「知的な議論では戦争は止められない。必要なのは行動だ」22日、スイスで演説したゼレンスキー大統領は、ロシアへの制裁などが十分ではないなどとして、「ヨーロッパは行動を避けている」と批判しました。また、安全保障面でアメリカに