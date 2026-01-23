スペイン南東部で列車がクレーン車と衝突し、6人がけがをしました。スペインでは今週に入り列車の事故が相次いでいます。【映像】スペインで相次ぐ列車事故（現場の様子）ロイター通信によりますと、スペイン南東部のカルタヘナ近郊で22日、走行中の列車が線路に侵入したクレーン車のアームと衝突しました。この事故で列車の窓ガラスが割れるなどして、6人が軽いけがをしたということです。スペインでは18日にコルドバ近郊で