アメリカのトランプ政権はWHO＝世界保健機関からの脱退手続きを完了したと明らかにしました。【映像】米厚生省前に行列をなす人ら（現地の様子）トランプ大統領は就任直後の去年1月、WHOに対して新型コロナウイルスへの対応に不備があり中国寄りだ、などとして脱退する意向を表明していました。トランプ政権は1年が経過した22日、正式に脱退手続きが完了したと明らかにしました。一方、WHO側は脱退には拠出金の支払いが必要