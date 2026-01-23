ブリヂストンスポーツは、世界のトッププロの高い性能要求に応え続けるゴルフボール「TOUR B X ／ XS」の最新モデルを2月6日に発売する。同モデルは、世界のトッププロが求める「飛んで、止まる」という性能をさらに磨き上げるために、設計思想の核となる「スピード＆スピン コントロールテクノロジー」によって、フルショットでは「高初速×低スピン」、アプローチショットでは「低初速×高スピン」を実現し、イメージ通りに“運