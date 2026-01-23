囲碁の女流タイトル・女流棋聖戦の第2局で、挑戦者の上野愛咲美女流名人（24）が妹の上野梨紗女流棋聖（19）に連勝し、タイトルを奪取しました。およそ40年ぶりとなった姉妹対決のタイトル戦は姉が制しました。【映像】女流棋聖戦、上野姉妹の対決女流棋聖戦三番勝負の第2局は、東京・千代田区で打たれました。上野梨紗女流棋聖（19）に挑戦するのは、姉の上野愛咲美女流名人（24）です。対局は午後0時43分に313手までで、上