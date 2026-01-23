水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、逮捕された元交際相手の男が別れた後、女性に頻繁に連絡をしていたことがわかりました。【映像】連行される容疑者大内拓実容疑者（28）は先月、水戸市のアパートで小松本遥さん（31）を鈍器のようなもので殴り、刃物で刺すなどして殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、2人はおととしまで交際していました。その後の捜査関係者への取材で、去年6月ごろ大内容疑者が