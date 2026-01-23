左から：「クーリングミスト ウルトラクール」「クーリングミスト」「クーリングドライシャワー」コーセーコスメポートは、制汗シート・スプレーを展開するブランド「エスカラット」から、従来品のメントール5倍配合（エスカラット クーリングミスト Aと比較）の「クーリングミスト ウルトラクール」（1品目2品種）、からだだけでなく頭皮や髪までリフレッシュする「クーリングドライシャワー」（1品目1品種）を2月20日から全国の