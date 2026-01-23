ノルディックスキー・ジャンプ女子のミラノ・コルティナ五輪代表の高梨沙羅（29＝クラレ）、丸山希（27＝北野建設）、伊藤有希（31＝土屋ホーム）、勢藤優花（28＝オカモトグループ）が23日、札幌市内で会見した。今五輪では女子で初めてラージヒルが行われる。18年平昌大会ではノーマルヒルで銅メダルを獲得している高梨は「挑戦するチャンスがもう一つ増えるということで、女子もそういうパフォーマンスが認められた証拠だと