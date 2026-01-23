警察官を装って50代の女性から現金500万円以上をだまし取ったなどとして中国籍の男4人が逮捕されました。【映像】押収された大量の通帳など（連行される容疑者の様子も）潘梓倣容疑者（23）ら4人は去年、仲間と共謀し、警察官を装ってうその電話をし、大阪府に住む50代の女性から現金およそ510万円をだまし取った疑いなどがもたれています。警視庁によりますと、4人はだまし取った金をマネーロンダリングするための口座を特