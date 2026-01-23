中国内陸部・重慶市に駐在する日本の総領事が、中国側の手続きの遅れにより1か月以上不在であることがわかりました。【映像】日本の総領事が1カ月以上、不在の重慶市重慶総領事だった高田真里氏は去年12月上旬に中国東北部・遼寧省の瀋陽総領事に異動しましたが、後任人事がまだ発令されず、1か月以上、不在の状況が続いています。日中関係筋によりますと理由はわかりませんが、中国側の手続きに遅れが生じているということ