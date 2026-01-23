スキージャンプでミラノ・コルティナオリンピックに出場する女子代表選手が23日、北海道・札幌市で記者会見を行った。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催会見には伊藤有希（31、土屋ホームスキー部）、郄梨沙羅（29、クラレ）、勢藤優花（28、オカモトグループ）、丸山希（27、北野建設SC）の4選手が出席。翌日にW杯第21戦、札幌大会を控える中、来年2月に開幕するミラノ・コルティナ