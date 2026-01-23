木原稔官房長官は23日の記者会見で、衆院選が降雪期と重なることを踏まえ、選挙に関わる除排雪の経費などは国費で措置する考えを示した。「ポスター掲示場の埋没、倒壊への対応、投票所の除雪対策など、選挙に支障がないよう十分に対応を講じる」と述べた。今回の選挙経費については、予備費からの支出を最終調整していると説明。総務省選挙部内に設置した「降積雪対策対応チーム」が現場の課題把握に努めているとした上で「財