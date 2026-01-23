全国消費者物価指数の推移総務省が23日発表した2025年12月の生鮮食品を除く全国消費者物価指数（20年＝100）は、前年同月比2.4％上昇の112.2だった。電気・都市ガス代やガソリン価格の下落を反映し、伸び率は11月の3.0％から0.6ポイント下がった。2.3％だった24年10月以来、1年2カ月ぶりの低水準となった。同時に公表した25年平均は、前年比3.1％上昇の111.2と、4年連続で上昇した。コメ類の伸び率は67.5％と比較可能な1971年