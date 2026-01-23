政府は２３日午前、外国人政策を検討する関係閣僚会議で、今後の基本方針を決定した。安全保障上の観点から土地取得を規制するルールを設ける予定で、今夏までに規制案の骨格をとりまとめると明記した。在留管理の厳格化を進めて社会保障制度などの不適切利用にも厳しく対処しつつ、国民と外国人が「共に繁栄する社会」を目指すとした。首相官邸で「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」を開いて決定し