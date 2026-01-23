ドジャースの大谷翔平投手（３１）の野球カードが、歴史的な高値で次々と取引される中、米老舗スポーツ誌「スポーツ・イラストレイテッド」（電子版）は２２日（日本時間２３日）に「大谷のカードは、すでに安全な投資と呼ぶには高額になりすぎている」と分析。３つのリスクを挙げ、その理由を解説した。最初は「供給過多」だ。トレーディング・カード・データベースによれば、大谷の野球カードはすでに約２万４０００種類存在