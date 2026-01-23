ENHYPENが、新アルバムで韓国内外のチャートを席巻し、快進撃を続けている。1月23日、アルバム販売集計サイト・HANTEOチャートによると、ENHYPENの7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』は、発売初週（集計期間：1月16〜22日）に累計207万5056枚を売り上げた。ENHYPENにとって通算4作目となる“ダブルミリオンセラー”作品となった。【写真】ソヌ、"濡れ髪＆素肌チラ見え"で色気爆発彼らは2023年の5thミニアルバム『ORANGE BLOOD』で