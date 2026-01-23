あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「特殊撮影」の略語は？「特殊撮影」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「特撮」でした！特撮は「特殊撮影」の略で、テレビ・映画製作のときに、特殊な機器・装置や技法を駆使して撮影し、実際には