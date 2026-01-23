◇欧州リーグボローニャ２―２セルティック（２２日）欧州リーグは２２日、リーグフェーズ第７節が行われ、セルティック（スコットランド）はボローニャ（イタリア）と２―２で引き分けた。前半６分、セルティックはＭＦ旗手玲央（２８）が相手ＧＫにプレスをかけると、慌てたＧＫのパスミスを日本代表ＦＷ前田大然（２８）がカット。前田のラストパスを受け、旗手が先制ゴールを奪った。しかし旗手は前半３１分に１枚目のイ