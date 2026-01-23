◆プロボクシング▽６８・８キロ契約８回戦野上昂生―上村健太▽フェザー級（５７・１キロ以下）８回戦日本同級１５位・大橋蓮―サイリビエス・トウハタセン（２３日、東京・後楽園ホール）２３日に東京・後楽園ホールで開催される「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１４９」が、ＮＴＴドコモが運営する映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」の有料プラン「Ｌｅｍｉｎｏプレミアム」で同日午後５時５５分から