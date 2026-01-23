22年7月に起きた安倍晋三・元首相銃撃事件で、殺人などの罪に問われていた山上徹也・被告（45）。1月21日に奈良地裁から無期懲役を言い渡されたが、判決の直前、問題を追い続けてきた鈴木エイト氏の接見に初めて応じ、「統一教会問題」への思いを口にしていた。【写真】佐藤啓・参院議員の隣で、安部首相は銃撃された。抵抗なく取り押さえられる山上徹也被告＊＊＊メディアの取材に対し沈黙を貫いていた山上被告。大阪拘