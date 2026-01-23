【月刊ホビージャパン2026年3月号】 1月23日 発売 価格：1,320円 ホビージャパンは、ホビー雑誌「月刊ホビージャパン2026年3月号」を1月23日に発売した。価格は1,320円。 「月刊ホビージャパン2026年3月号」では「PG UNLEASHED νガンダム」の素組みレビューをはじめとした「νガンダム」を大特集。巻頭特集として「歴代νガンダムキット