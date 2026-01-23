◇大相撲初場所１３日目（２３日、東京・両国国技館）西前頭３枚目・伯乃富士が初場所１３日目を休場した。対戦相手の西同６枚目・阿武剋（阿武松）は不戦勝となる。阿武剋は１２日目も錦富士（伊勢ケ浜）の休場により不戦勝だった。２日連続の不戦勝は１９９９年春場所の栃乃洋、同年秋場所の玉春日、２０１９年初場所の北勝富士に続き、史上４人目の珍しい記録となった。