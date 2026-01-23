◇欧州リーグフェイエノールト３―０シュトゥルム（２２日）欧州リーグは２２日、リーグフェーズ第７節が行われ、フェイエノールト（オランダ）の日本代表ＤＦ渡辺剛（２８）がホームのシュトゥルム戦（オーストリア）で先制ゴールを決めた。試合は３―０で勝利し、フェイエノールトは今大会２勝目。渡辺はフル出場、１８日のオランダリーグ・スパルタ戦は欠場していたフェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）は先発し