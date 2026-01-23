勝地涼と瀧本美織がW主演が主演するドラマ「身代金は誘拐です」（読売テレビ・日本テレビ系）の第3話が、22日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか?」という極限の選択を迫られるノンストップ考察ミステリー。犯人からの指示通り、有馬英二（桐山照史）が用意した身代金の5億円を受け取ることに成功した鷲尾武尊（勝地）。5億を自宅