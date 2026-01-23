あなたは読めますか？突然ですが、「充填」という漢字読めますか？工業製品や食品、医療などの分野で使われる専門的な言葉ですが、日常生活で目にすることが少ないため、二文字とも常用漢字ですが、読み方に迷う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「じゅうてん」でした！「充填（じゅうてん）」とは、すき間や容器などに、ある物質を満たし詰めることを意味します。液体や気体、粉末などを空いている部分にいっぱい