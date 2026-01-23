あなたは読めますか？突然ですが、「等閑」という漢字読めますか？「等閑視（とうかんし）する」という言葉でも使われる漢字ですが、訓読みの意外な読み方に驚く方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「なおざり」でした！「基礎の練習を等閑にしていては、上達は望めない」「多忙を極め、つい家族との時間を等閑にしてしまった」のように、物事をいい加減に放っておく様子や、深く心にとめない様子を意味します。「等