JR九州は22日、2016年4月の熊本地震で脱線して営業運転ができなくなった九州新幹線「つばめ」の先頭車両を10年ぶりに公開すると発表した。地震から10年の節目に合わせた企画で、古宮洋二社長は「震災を後世に伝える一つになる。沿線で新幹線を支えてくださる方々へ感謝も伝えたい」と述べた。