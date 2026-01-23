〜 2025年「介護事業」休廃業・解散動向調査 〜2025年の「介護事業者」は、倒産以外で事業を停止した「休廃業・解散」が653件（前年比6.6％増）に達し、 4年連続で最多を更新した。倒産も過去最多の176件発生しており、物価高、人手不足の深刻さが増す介護事業者の苦境が鮮明になってきた。「休廃業・解散」の653件のうち、訪問介護が465件（同3.7％増）と突出し、通所・短期入所が95件（同35.7％増）、有料老人ホームが23件（