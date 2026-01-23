西村優菜が自身のインスタグラムを更新。支援を続けているドナルド・マクドナルド・ハウス（東大ハウス）を初めて訪問したことを投稿した。【写真】西村優菜が支援するドナルド・マクドナルド・ハウスの充実した設備ドナルド・マクドナルド・ハウスとは、家から遠く離れた病院に入院・通院している子どもたちと付き添う家族が低価格で滞在できる「第二のわが家」。1974年、アメリカのフィラデルフィアで誕生。日本では2003年に第1