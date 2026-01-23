勤務先の社長の名前でメールが届き、業務に必要だとして「LINEグループを作成して」と指示された場合、疑うことができるでしょうか？実在する社長をかたった新たな詐欺の被害が拡大しています。専門家は、時事に便乗した詐欺への注意も呼び掛けています。■北日本放送の実在する社長の名前で…森圭介アナウンサー「日本テレビ系列で富山県に本社がある北日本放送の複数のスタッフに1月7日、届いたメールがあります。送り主を示す