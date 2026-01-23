けさ、栃木県内で2頭のクマが相次いで目撃されました。現在、警察が現場付近の警戒にあたっています。きょう午前4時半ごろ、那須烏山市志鳥にある岩川の河川敷で体長およそ80センチメートルのクマが目撃されました。目撃者は車で出勤途中の男性で、クマは河川敷を歩いていたということです。目撃されたクマは1頭で、現場付近に足跡は残っていなかったということです。また、そのおよそ1時間半後には、那須鳥山市から北に50キロメー