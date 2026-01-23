【モスクワ共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官は23日、プーチン大統領と米特使の会談を受け、ウクライナ侵攻に関し、領土問題の解決なしに長期的和平は実現しないとして、合意に達するまでロシアは戦場で問題解決を図ると述べた。