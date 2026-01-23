あいさつの表現を覚えよう 「おはようございます」 1【朝】 右手を握り、こめかみのあたりからそのまま真下に下げる。「おはよう」の意味もある。 2【あいさつ】 両手の人差し指を立てて向かい合わせ、人差し指を写真のように折り曲げる。（指の指紋が顔を表わす）。 【バリエーション】ろう者のあいさつは朝、昼、夜、片方の手を上げてあいさつすることが多い。年上の人にあいさつをする