九州は、今夜(23日)から明日24日昼頃にかけて、山沿いを中心に大雪のおそれがあり、平野部も内陸中心に一部で積雪する所がある見込みです。車の運転は滑り止めの準備をし、最新の気象情報や交通情報にお気をつけください。今夜(23日)から雪や雨が降りやすい今日23日、九州付近は冬型の気圧配置が続き、上空約5500mには氷点下30度以下の強い寒気が流れ込みます。九州付近は西よりの風が吹きやすくなり、東シナ海から寒気に伴う低い