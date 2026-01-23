Black beyerdynamicは、イヤカフ型イヤフォン「AMIRON ZERO」を1月23日より国内発売する。カラーはBlack / Cream / Sport(オレンジ＆ブラック)の3色展開で、価格はいずれも28,820円。CreamとSportは在庫入荷なないため、お届けは3月以降となる。 Cream Sport クリップ式デザインで、耳をふさがず周囲の音を取り込みながら音楽を楽しめる。コンパクトな筐体と軽量設計により、「着用していることに気づかない」