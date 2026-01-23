元横綱・白鵬の白鵬翔氏（40）が1月20日に会見し、現役時代にスタートさせた相撲の国際大会「第16回白鵬杯」が、装いを新たに実施されることを発表した。2014年の第4回大会以来、会場となっていた両国国技館から、今回は去年完成したばかりの「トヨタアリーナ東京」に会場を移すこと、新たに「女子の部」と「成人の部」を開設すること、そして初の2日間開催（2月7、8日）となることが明らかになった。白鵬杯の歴史は新たな1ペー