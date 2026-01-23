陸上の男子マラソンで２０２１年東京五輪代表の中村匠吾（３３）が３月３１日をもって現役引退することを２３日に所属先の富士通が発表。「このたび、現役選手としての競技生活に一区切りをつけ、引退する決断をいたしました。小学５年生のときに始めた陸上競技は、長い年月をかけて私の人生そのものとなりました。その競技人生の締めくくりを、富士通陸上競技部で迎えられたことを、心から幸せに思っています」などと思いをつづ