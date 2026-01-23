グラビア評論家の徳重龍徳が、2026年にグラビアでの活躍が期待される美女たちを紹介する年始企画。今回取材したのは昨年、雑誌グラビアで活躍し?美しすぎるラジオDJ?と呼ばれる山崎あみ。雑誌では170センチの高身長を活かしクールなグラビアを見せているが、中身は正反対の明るすぎるキャラクター。前編ではモデル時代の苦労などをざっくばらんに話してくれた。【写真20枚】世の“脚マニア”たちを納得させた山崎あみの「美脚」