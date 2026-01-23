アメリカのトランプ大統領は22日、中国の習近平国家主席が年末にアメリカを訪問する予定だと明らかにしました。トランプ大統領「4月に私が訪中し、習主席が年末に訪米する予定だ。会えるのを楽しみにしている」トランプ大統領は22日、4月に中国を訪問すると改めて表明した上で、習近平国家主席が年末に訪米する予定だと明らかにしました。トランプ氏は「習主席とは常に素晴らしい関係にある」と強調した上で「中国が現在、アメリカ