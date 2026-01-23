プロレス団体「DDTプロレスリング」所属で男性ユニット「THE RAMPAGE」としても活動する武知海青（27）が感染性結膜炎のため25日開催の「MISSION IN BATTLE 〜新春絢爛〜」（東京・後楽園ホール）の試合を欠場することが分かった。23日、グループが所属するLDHの公式サイトを通じて発表された。サイトでは「武知海青につきまして、感染性結膜炎との診断を受けたため、大事を取り2026年1月25日(日)東京・後楽園ホールにて開催さ