ＭＬＢＮｅｔｗｏｒｋは２２日（日本時間２３日）、今年の「ＴＯＰＰＬＡＹＥＲ１００」のトップ１０を番組内で発表。１位にはドジャースの大谷翔平投手が選出された。大谷にとっては２年連続４度目の選出。昨季は投手復帰でリハビリを経ながらだったが、今年は投打二刀流で開幕からフル回転し、球団史上初のワールドシリーズ３連覇を目指すシーズンになる。２位はヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手、３位はロイヤ