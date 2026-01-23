彼氏にNOと伝えても、聞く耳を持たない人もいるようです。そうするといつも彼氏に従うばかりで、対等な関係性ではいられなくなりますよね。なかには、生理中の彼女に無理やり行為を迫ろうとする人もいるのだとか……。今回は、NOが通じない自己中な彼氏と別れた話をご紹介いたします。生理中でもお構いなし「付き合い始めた頃は、彼氏のことはやさしい人だと思っていました。でも私の意見をまったく聞いてくれない男だとわかってか