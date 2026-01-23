タレント鈴木蘭々（50）が23日までにX（旧ツイッター）を更新。衆院選をめぐる思いをつづった。鈴木は「もうすぐ選挙ほぼ全ての党が減税って言っています（笑）」と、与野党のほとんどが消費税減税を掲げて戦う衆院選に言及。「こんなに揃って減税を謳ってるんだったら何処が勝ってもあっというまにあらゆるものが減税されますね」と期待を寄せた上で、「されなかったら選挙も民意を背負っているであろう政治家もただの幻‥」と