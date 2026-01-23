【「ビッグコミックスペリオール」第4号】 1月23日発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は「ビッグコミックスペリオール」第4号を1月23日に発売した。価格は510円。 表紙と巻頭カラーには榎原依那さんが登場。「味いちもんめ 継ぎ味」とのコラボグラビアを披露する。 センターカラーには「永世乙女の戦い方」、「フールナイト」