強い寒気の影響で、県内は２３日夕方以降、大雪に警戒が必要です。中越の山沿いでは２３日夕方から夜遅くにかけて、警報級大雪となる所があり交通障害に警戒してください。またこれまであまり雪が降っていない新潟市など下越の海岸平野部でもまとまった雪が降る可能性があります。新潟地方気象台によりますと、強い寒気の影響で県内は２５日にかけて警報級の大雪となる可能性があります。大気の状態が非常に不安定となり、局地的に