瀬戸内地方は、海沿いで晴れていますが、内陸では雪の降っているところがあります。昼過ぎ以降はおおむね曇りで、岡山県北部で雪の降るところがあるでしょう。海沿いを中心に空気が乾燥しているため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で7度、津山で5度の予想です。22日よりもやや気温が高くなります。 24日も寒気や湿った空気の影響で、雪や雨の降るところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあります。